La Copa América stanotte ha visto i primi giocatori dell’Inter in campo, ma senza vincere. Né Lautaro Martinez né Vidal, che ha sbagliato un rigore, hanno potuto festeggiare in Argentina-Cile 1-1 (vedi articolo). Riposa l’Uruguay di Vecino che entrerà in gioco dalla seconda giornata.



GRUPPO A

Argentina-Cile 1-1 33′ Messi, 57′ E. Vargas (C)

Paraguay-Bolivia 3-1 10′ Saavedra (B) , 62′ Kaku, 65′ Romero, 80′ Romero

CLASSIFICA: Paraguay 3, Argentina 1, Cile 1, Uruguay 0, Bolivia 0 (Uruguay una partita in meno)

COPA AMÉRICA BRASILE 2021 – LE PROSSIME PARTITE



Colombia-Venezuela giovedì 17 giugno ore 23.00 (Goiania) Gruppo A

Brasile-Perù venerdì 18 giugno ore 02.00 (Rio de Janeiro, Nilton Santos) Gruppo A