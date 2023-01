Marcolin: «Inter forte con i forti e debole con i deboli! Inzaghi ha motivato»

L’Inter alle 18 scende in campo contro la Cremonese alla ricerca della vittoria dopo la brutta caduta casalinga con l’Empoli. Dario Marcolin, presente negli studi di DAZN, parla dei risultati altalenanti della squadra di Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi nel corso della stagione è sempre stata altalenante. Di questo e tanto altro parla Dario Marcolin: «È stata un’Inter altalenante, forte con i forti e debole con i deboli. C’è un’Inter che deve trovare equilibrio e regolarità e Inzaghi vuole che si giochi questa partita con la stessa mentalità vista in Supercoppa, cioè senza sbavature. Diciamo che l’Inter ha un po’ di pressione alle spalle, deve fare la corsa su se stessa. Se campionato non deve essere, Champions League per forza sì. È quasi un obbligo pe mille motivi, anche per il mercato. Al di là di questo la squadra è allestita per guadagnare la zona Champions. Inzaghi ha motivato molto la sua squadra per questa partita. L’Inter a volte fa dei grandi primi tempi, nel secondo tempo si trova il ritorno degli avversari. Gestire il risultato per l’Inter non è stato sempre buono, è andata incontro a risultati negativi. Inzaghi e la squadra devono migliorare in questo per tenere il piede sull’acceleratore. Il carattere questa squadra ce l’ha, sono tutti calciatori titolari in Nazionale. Il problema è tirarlo fuori al momento giusto, secondo me a volte l’Inter si accontenta quando invece dovrebbe avere più fame».