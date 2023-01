Darmian: «Opportunità per dimenticare Empoli! Conta solo la vittoria»

Darmian è intervenuto prima del fischio d’inizio di Cremonese-Inter, partita che andrà in scena alle ore 18 allo stadio “Giovanni Zini” e valevole per la ventesima giornata di Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

CONTA SOLO VINCERE – Matteo Darmian parla così prima di Cremonese-Inter: «Sì è una partita molto importante per noi, vogliamo dimenticare il passo falso con l’Empoli e stasera abbiamo una buona opportunità. Dobbiamo essere concentrati e avere l’atteggiamento giusto. Traguardo delle 100 partite in Serie A? Conta solo la vittoria dell’Inter quindi scenderò in campo con la massima concentrazione per dare il mio contributo».