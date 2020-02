Marchisio: “Inter, mano Conte si vede da un fatto! Barella mi somiglia, lui…”

Intervistato ai microfoni di “Sportweek”, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato di Antonio Conte all’Inter, di Nicolò Barella e Stefano Sensi

CONTE – Queste le parole di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, partendo dall’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, suo ex tecnico: «Sicuramente ha portato un valore aggiunto. La mano di Antonio si è vista subito, non a caso a febbraio i nerazzurri sono in corsa per lo scudetto, mentre gli altri anni rischiavano di rimanere fuori dalla Champions“.

BARELLA E SENSI – Marchisio è passato poi a dire la sua sul calciatore italiano che gli somiglia di più: «C’è una nuova ondata di centrocampisti che sta emergendo: penso a Barella, Castrovilli, Sensi e Pellegrini. Barella e Castrovilli hanno caratteristiche più simili alle mie. Ho visto l’interista nel derby: gioca a tutto campo, box to box, parte dalla difesa per recuperare il pallone e poi va ad inserirsi. È un bene per Mancini: abbiamo bisogno di una Nazionale di nuovo protagonista».