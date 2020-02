Inter Women-Pink Bari, formazioni ufficiali: Sorbi con Rincon e Baresi

Tra meno di un’ora l’Inter Women scenderà in campo per la sedicesima giornata di Serie A, in casa contro la Pink Bari tra le mura amiche dello stadio Chinetti di Solbiate Arno. Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre

INTER: 1 Aprile; 13 Merlo, 17 Debever, 23 Auvinen, 6 Bartonova; 7 Marinelli, 15 Nyman, 19 Alborghetti,18 Pandini; 93 Rincón, 9 Baresi.

A disposizione: 31 Marchitelli, 2 Quazzico, 3 D’Adda, 4 Pisano, 5 Capucci,8 Brustia, 14 Colombo, 16 Goldoni, 22 Santi.

Allenatore: Attilio Sorbi

PINK BARI: 1 Myllyoja, 2 Culver, 4 Di Bari, 5 Marrone, 8 Piro, 12 Helmvall, 18 Honkanen, 20 Carp, 23 Soro, 24 Torres, 33 Novellino.

A disposizione: 22 Balbi, 31 Di Fronzo, 3 Capitanelli, 9 Ketis, 10 Manno, 19 Zammit, 21 Ceci, 55 Trotta.

Allenatore: Cristina Mitola

Arbitro: Edoardo Gianquinto (sez. Parma)