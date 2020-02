Al Psg aumentano i dubbi su Icardi, ma all’Inter per lui non c’è posto – TS

“Tuttoaport” sottolinea che il Psg non è affatto sicuro del riscatto di Icardi a fine stagione. L’argentino però di sicuro non tornerà all’Inter.

MERCATO DA DEFINIRE – Il nuovo polverone sollevato da Icardi arriva in un periodo in cui dalla Francia aumentano i rumor sui dubbi circa il riscatto che il Psg potrebbe esercitare a fine stagione. Dopo un grande inizio, il digiuno di gol con calo di rendimento – arrivato puntuale nel mese di gennaio – ha fatto calare un po’ nelle gerarchie Mauro, che nonostante il gol nel 4-4 del Psg in campionato contro l’Amiens, in settimana ha visto la partita contro il Borussia (ben più importante) dalla panchina. Il club francese potrebbe non riscattarlo, per 70 milioni. Soldi che l’Inter conta invece di incassare. Anche perché la situazione a Parigi di Mauro potrebbe cambiare, ma non cambierebbe la sua situazione agli occhi dell’Inter. L’ex capitano non fa più parte del progetto interista, pertanto anche se non al Psg, sarà sul mercato per una cifra congrua, alla Juventus (che lo corteggia da tempo) o a una delle altre pretendenti all’estero.