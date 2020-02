Icardi fa discutere: mega festa di compleanno, Psg irritato – TS

“Tuttosport” scrive che il Psg è irritato con Icardi. L’argentino in settimana ha organzzato una mega festa di compleanno ritenuta inopportuna.

MEGA FESTA – La vita notturna dei giocatori del Psg imbarazza di nuovo il club e fa un po’ preoccupare di riflesso l’Inter. Questa volta a finire nel mirino è la festa di compleanno dei tres amigos: Mauro Icardi, Edinson Cavani e Angel Di Maria. Nati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, hanno deciso di celebrare l’evento con tutti i crismi in una festa in comune, organizzata da Wanda Nara. Piccolo dettaglio: il party si è tenuto al Pavillion Dauphine (locale chic in zona Bois de Boulogne) giovedì sera. Ovvero solo due giorni dopo la sconfitta patita in Champions contro il Borussia Dortmund e pochi giorni prima il prossimo impegno di campionato contro il Bordeaux, contro il quale i campioni di Francia sono chiamati a riscattarsi dopo aver pareggiato l’ultima con l’Amiens, che lotta nelle retrovie. E se la povera Wanda ha rivelato su Instagram di aver avuto a lungo il mal di testa per riuscire a organizzare bene l’evento, ai tifosi della squadra, ma forse anche alla dirigenza, il mal di testa è venuto controllando le reti social, piene di contenuti sulla serata scatenata cui ha partecipato gran parte della rosa della squadra, rispettive signore e prole incluse.

INOPPORTUNI – Rigorosamente documentata via social, la festa è andata avanti fino a tarda notte tra torte, balli e champagne, in un crescendo di folleggiamenti culminato con Cavani, Paredes, Keylor Navas e (guarda un po’) Neymar saltellanti, sudati scamiciati e a petto nudo sulla pista da ballo. Scene che ricordano molto da vicino quello che succede in uno spogliatoio quando si è euforici dopo una vittoria importante. Peccato che nel ruolino di marcia sportivo del club francese in quest’ultimo periodo non ci sia poi molto da festeggiare, ancor meno tenendo conto del fatto che il passaggio del club ai quarti di Champions è sempre stato fallito (era il grande obiettivo nel breve termine) e l’andata contro il Borussia non sembra aver messo il cammino in discesa.

PSG IRRITATO – Non bastasse questo, i post sui social dei protagonisti della serata, a quanto pare, sono andati avanti fino alle sette del mattino, con un allenamento programmato per il pomeriggio. Con il club che si è trovato a fare i conti con un nuovo caso da dolce vita, dopo le polemiche seguite alla mega festa di compleanno di Neymar solo qualche settimana fa. Il tecnico Tuchel non aveva gradito per niente. «Festeggiare non è il modo migliore per preparare una partita. Ancora una volta abbiamo fornito l’opportunità di parlare male di noi a chi sta all’esterno», erano state le parole del’allenatore. Considerato che domani il Psg sarà in campo col Bordeaux, è probabile che Tuchel debba ripetersi nel commento.