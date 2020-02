Chiellini scalpita: titolare contro la SPAL per averlo al meglio con l’Inter – TS

Condividi questo articolo

Secondo “Tuttosport”, Maurizio Sarri potrebbe decidere di lanciare Giorgio Chiellini dal primo minuto contro la SPAL, per averlo al meglio nel big match contro l’Inter. Le ultime in casa bianconera, con vista sul derby d’Italia

RECUPERATO – L’ultima parola spetta a Maurizio Sarri, ma Giorgio Chiellini ha concrete possibilità di partire dal primo minuto contro la SPAL. Sono ore di riflessione in casa bianconera: come ha sottolineato il tecnico, al difensore toscano manca il passo decisivo per rientrare a pieno regime. Ma quell’ultimo step può concederlo solamente il campo. Ecco perché Sarri starebbe seriamente pensando di lanciare Chiellini in coppia con Daniele Rugani. Complice la diffida, pendente su Matthijs de Ligt, il tecnico non vorrebbe prendersi rischi inutili. Sullo sfondo, c’è un derby d’Italia che vedrà il ritorno allo Stadium di Antonio Conte. Nel mezzo, l’andata degli ottavi di Champions League contro il Lione. Sette giorni di fuoco per i bianconeri, utili per fare la conta degli assenti. Ecco perché la partita con la SPAL è una prova generale per le condizioni di Giorgio Chiellini. Il suo peso specifico è mancato parecchio ai meccanismi difensivi della Juventus, mai così bucata dai tempi di Luigi Delneri.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia