Primavera Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: c’è Satriano titolare

Primavera in campo, c’è Inter-Genoa: appena comunicate le formazioni ufficiali della partita che andrà in scena a partire dalle ore 13.00 e valida per la 20ª giornata del Campionato Primavera 1. Esordio da titolare per Martin Satriano

LE SCELTE – L’Inter Primavera di Armando Madonna vuole ripartire dal buon secondo tempo contro la Juventus, in cui i nerazzurri hanno rimesso in piedi la contesa dopo una prima frazione opaca. Allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni arriva il Genoa, reduce dalla vittoria netta contro il Chievo Verona. Sfida tra due terminali offensivi in rampa di lancio: Samuele Mulattieri e Flavio Bianchi, entrambi a quota 13 gol stagionali. Esordio da titolare per il nuovo acquisto di gennaio: Martin Satriano. Panchina per Matias Fonseca. Fuoco e fiamme all’orizzonte. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER: 1 Pozzer; 5 Kinkoue, 4 Ntube, 6 Pirola; 2 Moretti, 7 Gianelli, 8 Squizzato, 10 Schirò, 3 Vezzoni; 9 Satriano, 11 Mulattieri

A disposizione: 12 Gerardi, 13 Cortinovis, 14 Dimarco, 15 Burgio, 16 Boscolo Chio, 17 Persyn, 18 Casadei, 19 Bonfanti, 20 Gnonto, 21 Fonseca

Allenatore: Armando Madonna

GENOA: 1 Radaelli; 2 Piccardo M., 3 Lisboa Da Silva, 4 Serpe, 5 Rovella, 6 Ruggeri, 7 Piccardo M., 8 Eyango, 9 Bianchi, 10 Zennaro, 11 Moro

A disposizione: 12 Drago, 22 Montaldo, 13 Gasco, 14 Raggio, 15 Da Cunha, 16 Masini, 17 Cenci, 18 Besaggio, 19 Buonavoglia, 20 Diakhate, 21 Cleonise

Allenatore: Luca Chiappino

Arbitro: Ricci (sez. Firenze)