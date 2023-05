Marchisio: «L’Inter e il Manchester City sono le squadre migliori»

Claudio Marchisio, nel post partita Manchester City-Real Madrid, su Prime Video, esprime il suo pensiero positivo in merito al traguardo raggiunto dall’Inter e sull’ottimo rendimento della squadra anche in campionato. Per l’ex Juventus non è un caso che le finaliste siano proprio queste due.

ALLA FINALE – Claudio Marchisio dà un giudizio sul percorso in Champions League: «L’Inter sta facendo molto bene e sta mostrando di avere un’importante forza fisica anche in campionato. Gli esterni giocheranno un ruolo fondamentale per la finale. Dovranno essere bravi a ripartire e mettere in crisi il Manchester City. Credo che saranno determinanti gli esterni, con questo ritmo dove cercano di far girare il pallone: Denzel Dumfries e Federico Dimarco dovranno essere bravi anche a ripartire. L’Inter e il Manchester City sono le due squadre più forti, le migliori. Non a caso sono arrivate in finale».