Longhi: «Inter cresciuta, Inzaghi fa molto bene il suo mestiere»

Bruno Loghi, nella rubrica Il Punto di Longhi su Radio Sportiva, ha parlato della crescita dell’Inter nel corso della stagione e dei meriti di Simone Inzaghi.

CRESCITA E MERITI − Bruno Longhi ha detto la sua sulla crescita dell’Inter durante la stagione, e sui tanti meriti di Simone Inzaghi. Le sue parole: «In questo 2023 dell’Inter c’è un punto che non può assolutamente essere messo in discussione. Ha battuto quattro volte il Milan, ha segnato sette gol e non ne ha subiti. Di fronte a questi numeri ogni dibattito deve essere archiviato. La squadra di Inzaghi è arrivata dove nessuno avrebbe potuto immaginare a inizio stagione. E ancor di più dopo che il calendario di Champions League l’aveva inserita nel girone con Bayern Monaco e Barcellona. Invece, passo dopo passo e migliorandosi partita dopo partita l’Inter ha superato una semifinale dal forte sapore di rivincita. E mi riferisco a quanto era accaduto nel 2003 e lo scorso campionato perso nella fatal Bologna. Trovo poi giusto dare a Simone Inzaghi ciò che troppo spesso gli è stato tolto. Sicuramente in certe partite di campionato, le così dette facili, non ha saputo caricare i suoi giocatori. Però l’aver raggiunto due finali di Champions e di Coppa Italia, dopo aver conquistato la Supercoppa, è roba da allenatori che sanno fare bene il loro mestiere. Inzaghi può essere fiero di ciò che ha dato all’Inter e di come ha saputo portare la squadra in ottime condizioni di forma nel momento più caldo della stagione».