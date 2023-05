Bucciantini: «Inzaghi? Sentito punta di rivendicazione! In finale…»

Marco Bucciantini, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato dei meriti di Simone Inzaghi. Inoltre il giornalista si è espresso sulle chance dell’Inter in finale di Champions League.

POSITIVO − Marco Bucciantini ha detto la sua sul lavoro svolto da Simone Inzaghi: «Inzaghi l’ho sentito veramente gioioso. Ieri finalmente si è ricordato di aver vissuto un brutto momento e lo ha ricordato a tutti. Ho anche sentito una punta di rivendicazione, non per il fatto di ricordare tutto ciò che ha vinto perché lo fa sempre. Però ieri ha rivendicato di aver passato un periodo difficile nel quale lui è stato bravo e sereno. Ha lasciato la squadra serena, ha sempre visto il lato positivo. Quando pareggiava 1-1 o 0-0 ha sempre raccontato ai calciatori di quanto creavano. È stato bravo nell’aspettare gli attaccanti, che non sono bravi nell’uno contro uno, ma sono forti nel mestiere di fare gol. Se ti entrano in forma tutti insieme è più facile fare quello che hai preparato e mostrare la tua forza. L’Inter in questo momento gli arriva tutta addosso all’avversario. Per me i nerazzurri sono la squadra italiana più forte di questi quattro anni. È la squadra che ha fatto più punti, quella che ha vinto più trofei e non a caso arriva in finale di Champions League».

FORTE − Il giornalista si è poi espresso sulle chance dei nerazzurri di vincere in finale di Champions League: «Sia Real Madrid che Manchester City sarebbero favorite in finale, ma in modo diverso. Lo sa anche l’Inter questo. Comunque a Istanbul ci arriva un’Inter in ottima condizione fisica e mentale. Quindi essere rasserenata da questo stato ti fa sentire forte, e sentirsi forte ti fa diventare forte. Questa sensazione di pienezza fisica e mentale permette all’Inter di essere competitiva».