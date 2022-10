Marchisio: «Inter fragile ma niente è ancora detto. Handanovic non bene»

Marchisio esprime il suo parere sulla sconfitta dell’Inter nella partita contro la Roma. L’ex calciatore intervenuto nello studio di Rai 2 come ospite della trasmissione La Domenica Sportiva, si focalizza sull’episodio del gol subito ad opera di Dybala. Nelle sue dichiarazioni c’è spazio anche per un commento su Handanovic.

FRAGILITÀ – Claudio Marchisio commenta la quarta sconfitta dell’Inter in campionato: «Non è detto che l’Inter non abbia la possibilità di recuperare e di andare a giocarsi lo scudetto. L’Inter in questo momento ha un po’ più di difficoltà rispetto alle altre squadre. È fragile nella fase difensiva, che comprende tutta la squadra. Il gol subito è su un’uscita con la palla di nuovo in orizzontale, con Nicolò Barella che sbaglia lo stop. La fragilità che l’Inter ha è che ogni volta che perde palla e la puntano non sempre riesce bene a seguire l’avversario o a fare la diagonale giusta. Il fatto che sia un errore ripetuto, già visto nel derby, è preoccupante e lo dicono i risultati dell’Inter. Alessandro Bastoni lascia Paulo Dybala, sull’azione del gol, perché vede in difficoltà il centrocampista che non riesce ad arrivare. Viene attratto per quello. C’è da dire, comunque, che anche Samir Handanovic (vedi articolo) non bene su quel gol. Non era una conclusione così difficile da prendere».