Graziani: «Inter, i calciatori devono darsi una svegliata! Colpa Inzaghi una»

L’Inter attraversa certamente un momento complicato con risultati che faticano ad arrivare e un -8 dalla vetta che pesa già molto. Secondo Graziani, non va messo in croce solo Inzaghi ma una volta tanto anche chi scende in campo. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva.

SVEGLIATA – L’Inter vive un momento di crisi che non accenna ad arrestarsi e martedì a San Siro arriva il Barcellona. Secondo Ciccio Graziani, la colpa principale di Simone Inzaghi è solo una: «La colpa di Inzaghi è non riuscire a gestire la situazione però se i calciatori non danno qualcosa in più… Che ci sia nervosismo è vero perché i risultati non sono in linea con le aspettative, i calciatori si rendono conto di fare una enorme fatica anche a dimostrare le loro potenzialità. L’anno scorso quando è arrivato Inzaghi tutti a dire ‘menomale, l’Inter gioca meglio, segna di più, non dipende più da Lukaku’. L’allenatore però è sempre lo stesso così come i calciatori, solo Romelu Lukaku cambia. E allora vogliamo dare colpe a Inzaghi, va bene per carità ma una volta tanto vogliamo dire che i calciatori devono darsi una svegliata? Qui ci sono calciatori che stanno rendendo un quarto rispetto alla scorsa stagione, Milan Skriniar è l’emblema».