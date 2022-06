Marchetti: «Lukaku torna all’Inter, non un fallimento. Spolvera le ambizioni»

Lukaku tornerà all’Inter e in Serie A si rivedrà anche Pogba, per il quale oggi la Juventus ha definito un principio di accordo che sarà formalizzato a breve. Marchetti, su Sky Sport 24, commenta la situazione.

I GRANDI RITORNI – Luca Marchetti dà il suo pensiero sulle trattative riguardanti i rientri: «Io non so cosa abbia spinto Paul Pogba e Romelu Lukaku a tornare in Serie A. Non si tratta di un fallimento, tornano ancora nel pieno della loro carriera. Lukaku al Chelsea quello che doveva fare lo ha fatto: di sicuro non ha fatto sfracelli, ma quello che doveva fare lo ha fatto. Non si è trovato bene con l’allenatore. Secondo me sono due colpi che danno una spolverata alle ambizioni di Juventus e Inter».