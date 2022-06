Vocalelli: «Dybala lo vedo all’Inter, ma aspetterà? C’è una questione»

Vocalelli non ha grossi dubbi sull’arrivo di Dybala all’Inter, nonostante anche oggi si sia ribadito come non ci siano sviluppi (vedi articolo). A Radio Radio – Lo Sport il giornalista ha aggiunto solo una perplessità.

QUESTIONE APERTA – Così Alessandro Vocalelli sulle possibilità date dal mercato: «Il mondo dell’Inter non è un mondo ideale, ma è un mondo dove deve cercare un difensore per sostituire Milan Skriniar e altre situazioni. Forse avere un grande giocatore da sette milioni all’anno da alternare agli altri due può essere la priorità. È certo che nella squadra ideale è meglio avere Dybala, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Penso che Dybala andrà all’Inter, però è una questione di tempi. L’Inter deve piazzare Alexis Sanchez e uno fra Joaquin Correa ed Edin Dzeko, piazzare Milan Skriniar e prendere Gleison Bremer. Poi fare Dybala: è disposto ad aspettare?»