Cambiaso, non un dramma se andasse alla Juventus. Inzaghi coperto

L’Inter sta lavorando molto in questo mercato con il via vai in Viale Liberazione che è continuo. Intanto però, un obiettivo potrebbe sfumare, Andrea Cambiaso. Andiamo con ordine.

LAVORO – L’Inter sarebbe beffata in caso di approdo di Andrea Cambiaso alla Juventus? Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra club bianconero ed entourage del giocatore. Inter ovviamente alla finestra guardinga perché il giocatore piace ma Inzaghi, in caso di non approdo del genoano, ha le spalle coperte. L’arrivo di Bellanova infatti è imminente con il laterale del Cagliari che aiuterà Dumfries sulla fascia destra, a sinistra invece traslocherà Darmian al fianco di Gosens. Insomma, anche se non arrivasse Cambiaso tutto sarebbe a posto. Certo, se un esterno invece uscisse, allora servirà qualcosa sul mercato.