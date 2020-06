Marchetti: “L’Inter meritava di vincere, Ã¨ stata arrembante”

Marchetti: “L’Inter meritava di vincere, è stata arrembante”

Luca Marchetti, ospite in studio a “Sky Sport”, ha analizzato i temi di Napoli-Inter 1-1 in cui i nerazzurri, nonostante una buona prestazione, non sono riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata venendo così eliminti dalla Coppa Italia

INTER MIGLIORE – Marchetti ha visto un’Inter migliore del Napoli: «L’Inter avrebbe meritato di vincere. Ha costruito più palle gol, anche se chi vince merita. Ero curioso di vedere come sarebbero arrivate e mi è sembrato che entrambe le squadre hanno mantenuto l’identità dei loro allenatori, si è vista la mano. Un’Inter anche arrembante, un Napoli che ha fatto di necessità virtù».