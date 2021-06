Marchetti: «Inter, no ridimensionamento. Hakimi via? Nessuna fretta»

Luca Marchetti, esperto di mercato, fa chiarezza sulla situazione di mercato dell’Inter, a partire da Achraf Hakimi. Ecco le sue parole dagli studi di “Sky Sport”.

PRIORITÀ – La situazione dell’Inter è meno catastrofica di quanto si racconta, secondo Luca Marchetti. Ecco il suo giudizio sulla situazione nerazzurra: «Inter ridimensionata? Diciamo diversamente competitiva. Lo ha detto lo stesso Steven Zhang (vedi intervista, ndr): bisogna reperire le risorse assenti a causa della pandemia anche dal mercato. Serve un mercato in attivo, e una riduzione dei costi. Su questa direttrice si muove il lavoro di Piero Ausilio e Beppe Marotta. Si passerà innanzitutto dal taglio di giocatori non centrali nel progetto, come Dalbert, Joao Mario e Nainggolan».

MERCATO FREDDO – Marchetti torna poi su Achraf Hakimi, che continua a piacere al PSG. Ma per il quale non è ancora arrivata l’offerta richiesta (80 milioni di euro). L’esperto di mercato corregge quindi il tiro: «Hakimi? L’Inter non ha nessuna fretta di venderlo, altrimenti partirebbe un’asta al ribasso. Adesso hanno la forza di chiedere il prezzo che vogliono, e vedere se arrivano offerte».