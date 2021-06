Nicolò Barella è l’unico titolare del centrocampo dell’Inter a discostarsi dal pari profilo cui era abituato Inzaghi. O forse no?

RAGIONAMENTI – Simone Inzaghi sta studiando attentamente la rosa dell’Inter, in attesa di poter conoscere tutto l’organico. Amando anche lui il 3-5-2, non ci saranno cambiamenti a livello di modulo. E viene da pensare che nemmeno gli interpreti cambieranno, mercato permettendo. Tra gli undici titolari Campioni d’Italia, uno dei più intoccabili è senza dubbio Nicolò Barella. Tanto che la società sta già pensando al rinnovo di contratto, nonostante l’attuale scadenza reciti 30 giugno 2024 (vedi articolo). Il numero 23 avrà tuttavia problemi ad adattarsi al calcio del nuovo allenatore?

CARATTERISTICHE – Riguardando al centrocampo della Lazio delle ultime stagioni, Inzaghi aveva grande qualità sulle mezzali. Da una parte Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista di quantità ma anche tecnica sopraffina. Dall’altra Luis Alberto, che rispetto al serbo aveva ancor più libertà di variare. Il ruolo dello spagnolo cadrà addosso a Christian Eriksen, come già detto. Barella potrà invece ricalcare le orme di SMS? Per certi versi ci è già riuscito, avendo vinto anche lui il premio di Miglior centrocampista della Serie A.

CERTEZZA – Ma, al di là di banali semplificazioni, nei piedi di Barella scorre molta più qualità di quanto si pensi. Infatti il 24enne è il secondo miglior assistman della squadra Campione d’Italia, con ben 10 assist in tutta la stagione. E, in generale, il suo apporto alla manovra è di ottima fattura, come la catena destra dell’Inter ha mostrato per tutta la stagione. Non vi sono pertanto dubbi sul suo ruolo centrale anche nell’Inter di Simone Inzaghi.