Lautaro Martinez come Hakimi: tutti lo vogliono, ma manca una cosa

Lautaro Martinez condivide la stessa sorte di Hakimi. Entrambi sono uomini mercato, su di loro ci sono i migliori club d’Europa. Ma non basta la volontà per portarlo via dall’Inter.

TORO RICERCATO – Lautaro Martinez condivide molte cose con Achraf Hakimi. E non ci riferiamo solo alla lingua madre (lo spagnolo) e al grandioso contributo per la vittoria dello Scudetto con l’Inter. Anche l’attaccante, così come l’esterno, è uno dei nomi più caldi del mercato. Dopo il lungo corteggiamento del Barcellona, ora dalla Spagna si accende un’altra sirena: quella dell’Atletico Madrid campione della Liga (vedi articolo). Ma anche per l’argentino manca un’offerta concreta (la trattativa del PSG per Hakimi è ferma).

RICHIESTA – Diego Simeone vorrebbe portare il Toro ai colchoneros, finalizzando un affare molto vicino già nel 2018. Prima che arrivasse proprio l’Inter a convincere il talento argentino a trasferirsi in Italia. Tuttavia, esattamente come per Hakimi, anche per l’addio di Lautaro Martinez manca una cosa. Ossia un’offerta concreta, che possa convincere i nerazzurri a privarsi del fedele compagno di Romelu Lukaku. E considerando che il contratto dell’argentino ha una clausola rescissoria da 110 milioni di euro, viene facile ipotizzare il prezzo.

FUTURO – Esattamente come per il marocchino, se le offerte tanto ventilate non si concretizzeranno, il futuro sarà ancora a colori nerazzurri, per entrambi. Anche perché il rinnovo di Lautaro Martinez è una delle priorità dell’Inter, che intende finalizzarlo nelle prossime settimane. Tuttavia, un’eventuale cessione non rientrerebbe in una strategia di ridimensionamento. Semplicemente, la società è disposta a cogliere importanti opportunità di mercato, in un mercato così difficile, dove non si vedono offerte concrete all’orizzonte.