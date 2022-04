Marchetti: «Inter, calendario abbordabile? No, reso difficile da una cosa»

Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare del calendario di Inter e Milan nello sprint per lo scudetto, sottolineando come il calendario dei nerazzurri si sia complicato a causa della lotta salvezza.

CALENDARI A CONFRONTO – Così Luca Marchetti sui calendari delle due milanesi nello sprint finale verso lo scudetto: «Il calendario dell’Inter può essere reso più difficile visto che la lotta salvezza si è riaccesa, anche se resta il meno complicato. Detto questo il Milan deve vincere stasera, perché deve tornare davanti visto che l’obiettivo ormai è quello di vincere lo scudetto».