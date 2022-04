Ferrara: «Milan, non è tempo di pensare alla Coppa Italia! Un solo punto»

Ciro Ferrara su DAZN ha parlato di Lazio-Milan facendo riferimento alla partita persa dai rossoneri in Coppa Italia proprio contro l’Inter.

A UN PUNTO – Ciro Ferrara dice la sua riguardo Lazio-Milan e la partita persa contro l’Inter: «Non c’è tempo per pensare alla partita di Coppa Italia contro l’Inter. Il Milan è a un punto e può superarla ancora una volta in classifica. Troverà una Lazio che difficilmente si fa battere in casa. Sarà sicuramente una bellissima sfida anche perché entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti. Cessione di Hakan Calhanoglu? Dal punto di vista bisogna elogiare la dirigenza rossonera perché ha fatto un ottimo lavoro al di là delle cessioni».