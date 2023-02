Marchegiani: «Risultato mai in dubbio. Milan, partita da non vincenti»

L’Inter ha vinto il Derby contro il Milan con il risultato di 1-0. Luca Marchegiani ha parlato così della partita in diretta dagli studi di Sky Sport.

DIFENSIVI – Luca Marchegiani ha commentato così la vittoria dell’Inter sul Milan con Sky Sport: «L’Inter ha surclassato il centrocampo del Milan, il risultato non è mai stato in dubbio in questa partita. Loro devono continuare a fare punti, ma solo il Napoli può perdere lo Scudetto. Secondo me 5 sconfitte non le fa. L’allenatore prepara la partita difendendosi e aspettando il momento migliore? Io non ci credo, sono situazioni che capitano durante la partita quando decidi di compattarsi. Preparare una partita così non è da vincenti. L’Inter ha chiuso il Milan nel primo tempo, ha pressato alto e senza la velocità è stato difficile uscire per i rossoneri. Il primo obiettivo di Pioli era non prendere imbarcate, il Milan infatti ha giocato a specchio per avere gli uno contro uno su tutto il campo. L’Inter ha sviluppo del gioco abbastanza chiaro, conosciuto».