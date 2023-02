Marchisio: «Inter agevolata dal Milan. Ho visto Lukaku più leggero e reattivo»

Marchisio traccia il quadro dell’Inter, dopo la vittoria contro il Milan (vedi pagelle). L’ex calciatore, opinionista di “La Domenica Sportiva”, parla anche della ripresa di Lukaku. Di seguito le dichiarazioni nel corso della trasmissione di Rai 2.

SEGNALI POSTIVI – Claudio Marchisio valuta la prestazione di alcuni giocatori dell’Inter nella sfida contro il Milan. Così l’ex calciatore nel corso di “La Domenica Sportiva” su Rai 2: «Lautaro Martinez è un ottimo giocatore, tornare da campione del Mondo fa tanto. Ci sono segni positivi anche da Romelu Lukaku. Pur essendo entrato in un momento non semplicissimo, l’ho visto più reattivo e leggero. Mi è sembrato in crescita e questo è un buon segnale per l’Inter. A Nicolò Barella non smetto di fare i complimenti, per la classe e la crescita. Nel derby l’Inter aveva più scelta anche da inserire in partita in corso. I nerazzurri sono stati agevolati dal Milan nel primo tempo».