Zaccheroni: «Il Milan ha dato coraggio all’Inter. Ma il merito ai nerazzurri»

Zaccheroni parla dell’atteggiamento dell’Inter, vittoriosa nel match contro il Milan. L’ex allenatore rossonero, ospite di “La Domenica Sportiva”, rimprovera qualcosa alla squadra di Pioli. Di seguito il suo intervento nello studio di Rai 2.

MERITO – Alberto Zaccheroni interviene su Inter-Milan al termine della gara. Così l’ex allenatore rossonero nello studio di Rai 2: «I meriti in questa partita vanno all’Inter. Ha cercato la vittoria più del Milan, già in partenza proposta in avanti. I rossoneri hanno dato coraggio e campo all’Inter. E quando ti porti l’avversario nelle vicinanze della porta può accadere sempre di tutto. Non c’è stata fase offensiva da parte del Milan, ma solo difensiva e neanche aggressiva. Lautaro Martinez (vedi intervista)? Lui è sempre lì, in agguato».