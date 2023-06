Marchegiani: «Onana? L’Inter l’ha scelto per il livello! Ma plusvalenza»

Marchegiani è un estimatore di Onana, ma ritiene che possa anche essere sacrificato in nome di un’offerta di un certo livello. Da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, l’ex estremo difensore ha comunque un buon giudizio sul portiere dell’Inter.

SCELTA DA FARE – Luca Marchegiani commenta la stagione di André Onana: «Non è che Samir Handanovic non sia diventato negli anni bravo nel gioco con i piedi, perché noi di Onana apprezziamo questa sua impostazione quasi da libero di una volta, ostentando sicurezza. D’altronde lui è cresciuto nel Barcellona e poi è passato all’Ajax, ha vissuto questa specializzazione come interpretazione. Io credo che il discorso di Handanovic fosse a esaurimento: comunque ha fatto la sua carriera, era un percorso che prima o poi sarebbe dovuto finire. Hanno scelto secondo me un portiere adatto per quello che serve oggi a una squadra di alto livello con l’Inter, si è visto anche in finale di Champions League. Per come siamo abituati a giudicare i portieri qua in Italia Mike Maignan è più solido, dal punto di vista tecnico. Onana delle volte è un po’ più naif, da Maignan sai cosa aspettarti. Va via? Il discorso di Onana penso sia di plusvalenza, preso a parametro zero se puoi guadagnare quaranta milioni… Un portiere forte lo trovi».