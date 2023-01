Marchegiani: «Lukaku? Troppa passività nell’accettare questo momento!»

Marchegiani parla di Lukaku e di come stia accettando, secondo lui, questo momento di poca utilità all’Inter. Big Rom spento in campo

PASSIVO − Luca Marchegiani, ospite su Sky Calcio Club, parla così di Big Rom: «La presenza di Lukaku è stata valorizzata nel momento in cui l’Inter giocava più in contropiede con Conte. Con Inzaghi è chiesto molto il movimento del centravanti per allargare il gioco sugli esterni. Quello che mi stupisce è un po’ la passività di come Lukaku stia accettando questo momento. Anche il fatto di vederlo entrare negli ultimi 15’. È stato un giocatore così importante ed evoluto. Quando si alza, lo stadio esplode. Ora serve che esploda lui».