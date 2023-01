Sabatini: «Orsato pronto per il derby, ma 4 anni senza l’Inter! Skriniar errore Zhang»

Sabatini vedrebbe bene Orsato, che ieri ha diretto Napoli-Roma, come arbitro per il derby Inter-Milan di domenica. Questo nonostante dopo il precedente del 2018 con la Juventus non sia più stato riproposto. A Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista dà un errore di Zhang sulla vicenda Skriniar.

LA GESTIONE – Sandro Sabatini si esprime sulle questioni riguardanti l’Inter: «Come potenziale è quella della Supercoppa Italiana, come potenziale. Come reale probabilmente è quella con la Cremonese, perché quella con l’Empoli è da catalogare altrove: si sono impegnati per quella sconfitta. Con la Cremonese è stata una partita che l’Inter ha saputo gestire: il potenziale è quello della Supercoppa Italiana, poi ci sono tante variabili di campo, di mercato con Milan Skriniar, di infermeria con Marcelo Brozovic e di scelte dell’allenatore. Simone Inzaghi è un allenatore che sta gestendo, non senza difficoltà, una rosa ampia. Quelli che ti servono di più giocano un po’ meno, quelli che cerca di recuperare puntualmente deludono. Un problema è Romelu Lukaku: l’anno scorso perde il campionato anche perché Edin Dzeko alla fine non ce la fa più. Se succederà di nuovo quest’anno l’Inter avrà bisogno del miglior Lukaku, che secondo me non si vedrà più. Ma quello presentabile sì e gli devi dare minuti. Daniele Orsato è pronto per arbitrare il derby di domenica, però sono quattro anni che arbitra l’Inter. Una volta l’ha fatto, in un Sampdoria-Inter: è un’anomalia. Skriniar? Deciderà Steven Zhang come ha fatto in estate, secondo me sbagliando, rifiutando l’offerta del PSG».