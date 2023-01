Borghi: «Skriniar? Venti milioni cifra stratosferica! L’Inter guardi Depay»

L’Inter definirà tra oggi e domani se vendere subito Skriniar al PSG, sapendo che andrà via a parametro zero in estate. Borghi, nel corso di Sunday Night Square su DAZN, vede la cifra discussa in queste ultime ore come inevitabile da accettare.

DA CEDERE – Stefano Borghi dice la sua su come gestire Milan Skriniar: «Venderlo ora? Secondo me dipende da quanto. Comunque lo perdi, dipende da quanto ti danno: venti milioni, per un giocatore in scadenza, sono una cifra stratosferica. La Champions League vale di più? Lo sappiamo, ma l’Inter come altre squadre italiane non sono in grado di rifiutare un’offerta del genere. L’Atlético Madrid prende Memphis Depay, in scadenza col Barcellona, adesso nonostante possa farlo gratis a giugno e paga due milioni. Venti milioni sono venti milioni».

NUOVA STRACITTADINA – Dopo aver definito la questione Skriniar l’Inter dovrà pensare al Milan, domenica alle 20.45. Così Borghi: «Il derby è il derby. Io credo che la situazione al momento del Milan non giri con un episodio: deve girare con qualcosa di molto profondo. Ce n’è stata una dieci giorni fa, col Milan sempre in condizioni precarie, e non è girata per niente. All’Inter è successo nella partita col Barcellona, quando era in grande difficoltà».