Marani: “UEFA sbaglia come noi due settimane fa: Figc si faccia sentire”

Matteo Marani, in collegamento con gli studi di “Sky Sport”, dice la sua sui prossimi sviluppi legati al calcio e al Coronavirus e parla delle prossime azioni della Lega Serie A e della UEFA. Ecco le sue parole a pochi minuti dal Consiglio della Figc

SEVERO – Matteo Marani dice la sua sul momento del calcio in vista del Consiglio della Figc di oggi: «Mi aspetto due cose: la prima capire cosa deve fare la Serie A, di questo si farà portatore l’assocalciatori che pensa di dare qualche giorno di riposo ai giocatori, tranne per chi è coinvolto nelle coppe europee. E questi giorni di riposo verrebbero poi scalati in estate. Dobbiamo ricordare che il campionato non è finito, è sospeso. La seconda cosa di cui si parlerà sarà la UEFA. Io tenderei a essere severo con la UEFA, a dire “non stanno capendo dove sono”. Però, siccome la memoria bisogna utilizzarla, mi faccio memore di quello che in queste settimane è successo al nostro Paese, dove due settimane fa si pensava che finisse l’ordinanza e si pensava di giocare lunedì. Oggi ci pare impensabile. Ma è successo».

NO SCELTA – Prosegue Marani: «Anche noi ci abbiamo messo molto tempo, come ci stanno mettendo molto tempo i Paese europei. Ma mentre la Cina sta dall’altra parte del mondo, qui siamo vicini. La UEFA non ha scelta, non vive in zona rossa ora ma ci vivrà in pochi giorni. La Federazione non poteva certificare la cancellazione della 4 squadre delle Coppe, questo spetta alla UEFA. Che deve dire che l’Europeo si giocherà quando ci saranno le condizioni. Penso che la UEFA porterà a termine questi due turni (questa settimana e la prossima) perché sta vivendo quello che vivevamo noi due settimane fa: prova in ogni maniera a giocare queste partite ma è un problema europeo. Se non dovesse intervenire la UEFA, penso che debba intervenire l’Unione Europea. Oggi secondo me la Federazione lo chiederà, spero lo faccia nel modo più disperato possibile».