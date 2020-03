Coronavirus, Spagna blocca voli per l’Italia! E ora Inter-Getafe di UEL?

Condividi questo articolo

Il Coronavirus “colpisce” ancora. Stavolta la decisione arriva dalla Spagna, da dove non è più possibile volare in direzione Italia. A due giorni da Inter-Getafe di UEFA Europa League

STOP AI VOLI – Dalla Spagna rimbalza una notizia che, per forza di cose, dovrà interessare anche il prosieguo della stagione dell’Inter in UEFA Europa League. Il Governo Spagnolo ha bloccato i voli tra Spagna e Italia (per ora) fino al 25 marzo, a partire dalla mezzanotte. Un bel problema se la decisione obbligherebbe il Getafe a non viaggiare con un aereo privato in direzione Milano per la sfida in programma giovedì sera. E il viaggio in pullman non sembra essere il piano B ideale per risolvere questa situazione. L’emergenza Coronavirus continua a toccare il calcio, anche indirettamente. Si attendono novità nelle prossime ore.