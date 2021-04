Marani: «Superlega? Idea nata dalla disperazione. Sistema non regge»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato a proposito del tema Super Lega. Il giornalista analizza la proposta dei club ed la situazione del sistema calcio

DISPERAZIONE – Queste le parole di Matteo Marani: «Super Lega? Il sistema così non regge più. Bisognerebbe incominciare a fare una decrescita del calcio. Si gioca sempre di più, servono rose sempre più numerose e salgono i monte ingaggi. Quello che è accaduto negli ultimi 25 anni non è stata una formula vincente. L’idea tirata fuori domenica non è un progetto, è un’idea bislacca nata dalla disperazione. Quando JP Morgan arriva e fa un’offerta da 3.5 miliardi, tu lo prendi come qualcuno che ha bisogno dell’ossigeno. In ogni caso non può perdersi il merito sportivo e l’importanza dei club piccoli, che hanno fatto la storia».