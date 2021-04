Milan-Inter Women 4-2, nerazzurre sconfitte ed eliminate dalla Coppa Italia

Inter Women in campo oggi nel derby contro il Milan per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Le nerazzurre di Attilio Sorbi sconfitte 4-2 ed eliminate dalle rossonere che rimontano la sconfitta per 2-1 della gara d’andata.

Pomeriggio amaro per Inter Women nella sfida di questo pomeriggio contro il Milan, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. C’erano grandi speranze per le nerazzurre dopo la vittoria per 2-1 nella gara d’andata ma oggi, nonostante una prova generosa, è arrivata una sconfitta per 4-2 che condanna le ragazze di Attilio Sorbi all’eliminazione. Inizio di partita tremendo per l’Inter che dopo nemmeno un quarto d’ora è già sotto di 2 reti grazie alla doppietta realizzata da Boquete all’8′ e al 14′ minuto. Nella ripresa la rete di Marinelli al 61′ permette alle nerazzurre di accorciare le distanze e mettere il punteggio su un 2-1 che manderebbe le squadre ai supplementari. Nel finale però il Milan dilaga con la doppietta di Dowie al 79′ e all’88’ per il 4-1 che blinda la qualificazione in finale delle rossonere. In pieno recupero la fiammata dell’Inter con la rete di Moller che dà un po’ di pepe al finale, ma nonostante il generoso finale nerazzurro il risultato non cambia più e in finale ci va il Milan.

MILAN-INTER WOMEN 4-2

MILAN: 12 Korenciova, 4 Hasegawa, 6 Fusetti, 7 Bergamaschi, 9 Giacinti, 10 Dowie, 15 Jane, 27 Tucceri Cimini, 33 Vitale, 36 Agard, 87 Boquete.

A disposizione: 1 Piazza, 8 Rask, 13 Rizza, 14 Kulis, 19 Morleo, 21 Spinelli, 22 Salvatori Rinaldi, 28 Tamborini, 88 Mauri.

Allenatore: Maurizio Ganz

INTER: 12 Gilardi; 8 Brustia, 17 Debever, 19 Alborghetti, 6 Bartonova; 20 Simonetti, 93 Rincón, 22 Catelli; 7 Marinelli, 16 Møller, 29 Mauro.

A disposizione: 1 Aprile, 21 Marchitelli, 9 Baresi, 23 Auvinen, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 27 Tarenzi, 28 Passeri, 30 Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

RETI: 8′,14′ Boquete, 61′ Marinelli (I), 79′, 88′ Dowie, 92′ Moller (I)