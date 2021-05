Marani: «Juventus-Inter partita simbolica, la fine di un viaggio»

UNA PARTITA SIMBOLO – Marani racconta come vede la partita di questa sera: «Mancherà il pubblico e speriamo che il calcio presto possa riavere le sue persone allo stadio. E’ una partita simbolica. Juventus-Inter cade nel momento più simbolico del campionato a raccontarci due anni. Questa è la fine di un viaggio due anni, ma forse di più, dall’arrivo di Marotta all’Inter e con Spalletti che aveva già ricostruito. Ci racconta di 39 punti complessivi che l’Inter ha rimontato, dai -21 ai +18. Va dato grandissimo merito all’Inter e a Conte, che ha ricostruito l’ambiente dando forza e solidità. Dall’altra parte credo che la Juventus abbia dato un grande vantaggio. Forse l’Inter avrebbe vinto comunque, avevo la convinzione che Conte potesse fare un lavoro del genere, ma ero convinto che la Juventus potesse combattere. La partita di oggi me l’aspettavo come la giornata decisiva, merito dell’Inter e anche demerito della Juventus».

