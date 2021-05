Inter Primavera-Fiorentina 1-0: Bonfanti fa festeggiare in pieno recupero

Inter Primavera in campo allo Stadio “Breda” di Sesto San Giovanni per la 23à giornata del Campionato Primavera 1. Al fischio finale il risultato è di 1-0 per i nerazzurri.

Si è disputata oggi Inter Primavera-Fiorentina valida per la 23a giornata del Campionato Primavera 1. Vittoria fondamentale per i ragazzi di Armando Madonna che solo nel recupero riescono a sbloccare una partita decisamente complicata. Dopo un primo tempo con poche emozioni, ma a maggiori tinte nerazzurre, nella ripresa la squadra di Madonna prova a spingere maggiormente per sbloccare l’incontro, ma il dominio dell’Inter è sterile. Al 58′ buona occasione con Oristanio, ma il suo calcio di punizione viene parato con sicurezza da Fogli, uno dei migliori in campo per la squadra di Aquilani. All’82’ colossale occasione per l’Inter sui piedi di Boscolo Chio che, completamente solo davanti alla porta di Fogli, tira incredibilmente alto. Al 91′ arriva finalmente il sospirato e meritato gol del vantaggio. Bonfanti sfrutta una sponda aerea e tutto solo davanti a Fogli riesce a insaccare il gol del vantaggio. Dopo il gol la Fiorentina cerca qualche disperato assalto per riprendere un pareggio che sembrava ormai in tasca, ma non c’è più tempo e i viola non riescono a creare grossi problemi alla porta difesa da Stankovic.

INTER (3-5-2): 1 Stankovic; 4 Kinkoue, 5 Hoti, 3 Sottini; 2 Zanotti, 8 Casadei, 6 Squizzato, 11 Wieser, 7 Vezzoni; 9 Satriano, 10 Fonseca.

In panchina: 12 Magri, 13 Dimarco, 14 L. Moretti, 15 A. Moretti, 16 Sangalli, 17 Mirarchi, 18 Boscolo Chio, 19 Bonfanti, 20 Oristanio, 21 Rovida, 22 Akhalaia, 23 Carboni.

Allenatore: Armando Madonna

FIORENTINA: 1 Fogli, 2 Frison, 3 Pierozzi, 4 Dutu, 5 Fiorini, 6 Corradini, 7 Gentile, 8 Bianco, 9 Spalluto, 10 Munteanu, 11 Neri.

In panchina: 12 Luci, 22 Dainelli, 14 Chiti, 15 Gabrieli, 16 Ghilardi, 17 Krastev, 18 Milani, 19 Amatucci, 20 Agostinelli, 21 Toci, 23 Tirelli, 24 Sene.

Allenatore: Alberto Aquilani

RETI: 91′ Bonfanti