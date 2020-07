Marani: “Inter, stagione deludente. Ma Conte ha messo le basi per vincere”

Condividi questo articolo

Matteo Marani, noto giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha presentato Genoa-Inter, negli studi dell’emittente televisiva, commentando la stagione dei nerazzurri di Antonio Conte

RIMPIANTI E FUTURO – La stagione dell’Inter è stata molto particolare finora. Antonio Conte vuole raggiungere il secondo posto e cercare di fare più strada possibile in Europa League. Stasera, i nerazzurri affrontano il Genoa al Ferraris e Matteo Marani, opinionista di “Sky Sport”, ha presentato così la partita: «L’Inter deve provare a vincere l’Europa league. Finora la stagione è stata deludente. L’allenatore è stato preso per vincere ed ècapace di fare la differenza. Antonio Conte ha avuto la possibilità di vincere lo scudetto, sarebbe bastato che alla ripresa l’Inter facesse gli stessi punti dell’Atalanta. A quest’ora sarebbe a pari con la Juventus e avremmo fatto altri discorsi. Credo che l’Inter abbia perso lo scudetto nei pareggi in casa. Non contro la nobiltà della Serie A. Episodi? Sono andati sia bene che male. Non dobbiamo prendere le singole partite. La grande forza di Conte era sempre stata nelle partite in casa, quand’era alla Juventus. Qui l’Inter si è fatta sfuggire troppe partite, non ha avuto istinto killer nel chiudere certe partite. E anche l’uomo della differenza, post-lockdown,non c’è stato. La Juventus ha avuto Paulo Dybala. Se avesse fatto lo scambio Icardi-Dybala, l’estate scorsa, avrebbe potuto forse vincere lo scudetto. Conte lo sa e in cuor suo la battuta sul secondo posto esprime esattamente questo rimpianto perché la Juventus era battibile. L’Inter però ha messo le basi per vincere in futuro. Non manca molto per vincere, ma Conte deve calibrare la comunicazione».