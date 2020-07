Marroccu (ds Genoa): “Meritiamo la salvezza. Nicola? Vorremmo confermarlo”

Condividi questo articolo

Le parole di Francesco Marroccu , dirigente del Genoa, ai microfoni di “Sky Sport”, nel pre partita di Genoa-Inter, match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A

ATTESA – Manca davvero pochissimo al kick-off di Genoa-Inter. I nerazzurri di Antonio Conte hanno bisogno di vincere per superare l’Atalanta e issarsi al secondo posto dietro la Juventus. Francesco Marroccu, dirigente rossoblu, ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport” nel pre-gara: «Fiducia per la salvezza? Siamo sicuri di portare a casa il risultato nell’ottica delle tre partite credo che porteremo a casa l’obiettivo. Prossimo mercato? Vogliamo continuare nel solito mix di giocatori di esperienza e giovani, ogni discorso è prematuro e non porta neanche bene parlarne. Davide Nicola in panchina anche l’annno prossimo? Con la salvezza non c’è dubbio».