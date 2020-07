Bergomi: “Conte ha dato un’identitÃ  all’Inter ma la crescita si Ã¨ fermata”

Bergomi: “Conte ha dato un’identità all’Inter ma la crescita si è fermata”

Beppe Bergomi prima di Inter-Genoa dagli studi di Sky Sport nei panni di opinionista ha parlato della stagione nerazzurra e ha detto la sua riguardo il futuro di Marcelo Brozovic.

LA STAGIONE – Beppe Bergomi prima di Inter-Genoa su Sky Sport ha commentato la stagione della squadra nerazzurra: «Antonio Conte ha dato sin da subito un’identità a questa squadra, giocando con intensità e foga agonistica, ma quando poi questa intensità viene a mancare durante la stagione, e soprattutto viene a mancare il livello qualitativo di alcuni giocatori, soprattutto a centrocampo, allora fai fatica. L’Inter ha fatto più punti fuori casa che dentro casa, questo significa che quando la squadra avversaria lascia spazi, l’Inter può fare male, in caso contrario contro una squadra che si difende fa fatica. La crescita si è fermata durante la stagione, e diversi giocatori sono mancati. Diventano importanti i duelli individuali: l’Inter non ha uomini che superano l’uomo, non è semplice giocare contro squadre che giocano a tre dietro».

SU BROZOVIC – Bergomi dice la sua anche riguardo Marcelo Brozovic: «Brozovic non si discute, io discuto gli atteggiamenti di questo giocatore. Se devo arrivare a un giocatore top allora posso sacrificarlo, altrimenti lo tengo».