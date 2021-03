Marani: «Inter, scudetto non ancora vinto. Juventus concorrente temibile»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria sul campo del Torino. Secondo il giornalista la corsa scudetto non è ancora chiusa, con la Juventus rivale più accreditata per duellare con i nerazzurri di Conte

CORSA SCUDETTO – Matteo Marani fa un primo bilancio del girone di ritorno in Serie A, con l‘Inter capolista e Milan e Juventus ad inseguire: «In questo momento non ci si debba stupire che l’Inter sia prima a punteggio pieno nel girone del ritorno. E che la Juventus sia seconda, con l’Atalanta terza. Ed il Milan abbia avuto una flessione inevitabile. Vittoria a Torino? Per caratteristiche difficilmente l’Inter può fare una bella partita, se pressa alto rischia molto. Con il Torino è stata una partita insidiosa, ieri ha fatto una grande prova. L’Inter ancora non ha vinto il campionato, la Juventus è ancora una concorrente temibile, specialmente adesso che è fuori dall’Europa».

DECISIVO – Marani elogia, infine, Lautaro Martinez e altri protagonisti nerazzurri: «È straordinario, nei numeri: 14 gol e 8 assist. Rigori procurati, è un giocatore indispensabile. C’è stata una grandissima crescita ed il merito è di Antonio Conte. Merito anche del modulo e di Lukaku: sono una coppia molto forte. Sanchez ed Eriksen? Sono dei valori aggiunti, grandissima qualità e si è visto ieri. Il danese è un campione, dispiaceva non vederlo giocare».

