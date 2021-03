Lautaro Martinez sempre piÃ¹ decisivo per l’Inter: obiettivo rinnovo – Sky

Lautaro Martinez sempre più decisivo per l’Inter: obiettivo rinnovo – Sky

Lautaro Martinez, Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez è stato determinante, ieri, nella vittoria dell’Inter sul campo del Torino. Un gol ed un rigore procurato, un calciatore dentro le idee di calcio di Antonio Conte. Per l’argentino pronto il rinnovo di contratto

CRESCITA – Lautaro Martinez è stato determinante nel successo di ieri dell’Inter sul campo del Torino: un gol ed un rigore procurato per l’attaccante argentino, diventato oramai imprescindibile nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Il “Toro” sta vivendo la sua migliore stagione in Italia: sono già 14 i gol siglati in campionato, gli stessi segnati in tutto il torneo lo scorso anno. Le prestazioni di alto livello e la sua importanza gli sono valse il rinnovo di contratto a cifre superiori rispetto a quelle percepite attualmente. L’Inter ed il calciatore si siederanno ad un tavolo nelle prossime settimane per mettere tutto nero su bianco. A riportarlo Andrea Paventi per “Sky Sport”.