Marani: «Inter-Napoli, sintesi estrema. Vittoria nerazzurra? -4 clamoroso»

Matteo Marani ha parlato anche di Inter-Napoli, partita in programma quest’oggi alle ore 18 a San Siro: le sue dichiarazioni.

INTER-NAPOLI – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Matteo Marani in vista di Inter-Napoli, in programma oggi alle ore 18. «Oggi può essere l’allungamento o l’accorciamento del campionato. Questa è la sintesi estrema, nel senso che la partita tra Inter e Napoli può dare o l’allungamento del Napoli, il divario, il distacco del Napoli che a quel punto prende e va, anche se con l’Inter a San Siro è ovviamente una partita storicamente anche difficile per il Napoli. Guardavamo nei giorni scorsi a Sky Sport 24 che il Napoli non ha vinto neanche negli anni in cui vinceva gli scudetti. Per dire quanto è complicata per questa partita».

VITTORIA NERAZZURRA – Marani sulla possibile vittoria della squadra nerazzurra nella partita odierna. «Dall’altra parte dovesse vincere l’Inter, anche alla luce della sconfitta di ieri del Milan, un po’ il gruppo si riavvicinerebbe. Cioè la testa si avvicinerebbe, sicuramente per l’Atalanta, ovviamente per l’Inter. In quel caso sarebbe clamoroso che l’Inter si troverebbe a 4 punti dalla vetta».