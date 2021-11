Precedenti Inter-Napoli, Matthäus fa esplodere San Siro: è Scudetto!

Inter-Napoli si giocherà oggi alle 18. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi la sfida in programma a San Siro è valida per la tredicesima giornata della Serie A 2021/2022. Ecco i precedenti in casa contro gli azzurri.

I PRECEDENTI – Inter-Napoli di questa sera sarà la sfida numero 152 tra le due squadre. In casa dei nerazzurri sarà invece la partita numero 77. Nei precedenti a Milano l’Inter ha raccolto 49 successi, 17 pareggi e 9 sconfitte. Nell’ultima sfida disputata a San Siro il 16 dicembre i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto per 1 a 0 grazie al gol su calcio di rigore siglato da Romelu Lukaku al 73′.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Napoli di oggi rappresenta l’occasione di riscattarsi dopo un avvio difficile nei big match. Torniamo quindi a uno degli scontri diretti chiave della storia nerazzurra. Il 28 maggio 1989 i nerazzurri guidati da Giovanni Trapattoni si giocano lo Scudetto contro il Napoli di Diego Armando Maradona. Con una vittoria contro i diretti avversari il titolo sarebbe matematico con 4 giornate d’anticipo. I partenopei partono però forte e siglano il vantaggio con Careca al 36esimo. Nella ripresa l’Inter trova subito il pareggio grazie a un’autorete di Luca Fusi e chiude match, partita e Scudetto con una sassata su punizione di Lothar Matthäus al minuto 83. Inter-Napoli si conclude quindi 2 a 1 con un San Siro in tripudio per lo Scudetto dei record appena conquistato.

Questo il gol Scudetto realizzato da Matthäus in Inter-Napoli nel video YouTube pubblicato dal club nerazzurro sul proprio canale ufficiale.