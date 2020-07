Marani: “Inter-Napoli partita simbolica. Nerazzurri cresciuti notevolmente”

Matteo Marani, in collegamento su “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera nella sfida contro il Napoli. Secondo il giornalista i nerazzurri sono i candidati principali a contendere il titolo alla Juventus nei prossimi anni

PASSAGGIO DI TESTIMONI – Queste le parole di Matteo Marani: «Inter-Napoli? Io credo che sarà una partita fortemente simbolica, non può essere di più perché gli azzurri sono indietro di 17 punti. La partita servirà a capire, fra 46 giorni, quando dovrebbe ricominciare il campionato, per capire le gerarchie. Noi abbiamo iniziato questa stagione con la convinzione che le due squadre sarebbero state l’anti-Juventus. L’Inter ci è riuscita, gli azzurri no. Credo che i nerazzurri abbiano fatto un notevole processo di crescita, torna sul podio dopo tanti anni, mi sembra la squadra più pronta per essere la principale rivale della Juventus. Dopo il Triplete, negli ultimi anni, l’Inter ha subito 121 punti dagli azzurri. L’Inter torna ad essere l’anti-Juventus con Antonio Conte. La sfida di stasera potrebbe essere una sorta di passaggio di testimoni rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni».