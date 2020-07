Padovan: “Inter vuole il secondo posto. Hakimi? Acquisto importante”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan, ospite in studio a “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter questa sera impegnata contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Un analisi, inoltre, sul possibile mercato dei nerazzurri, con Hakimi già arrivato alla corte di Antonio Conte, e sulle speranze per la prossima stagione

FAVORITA – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «Gasperini vuole il secondo posto, e presumibilmente deve fare 6 punti. Anche i nerazzurri vogliono il secondo posto. Le parole amare di Conte facevano presagire altro, ma anche il tecnico dell’Inter deve preparare un’altra mentalità che ha già cominciato a formare. Vincere sempre o cercare di farlo significa riuscire in questo impegno. Prossimo campionato? Si ripartirà dall’Inter, dovrebbe e potrebbe essere più avanti della Juventus. Io ho la ferma convinzione che se la Juventus avesse mancato alcuni appuntamenti i nerazzurri sarebbero stati pronti ad uno sprint per vincere già quest’anno. Io penso che l’Inter abbia la mentalità per farlo. Le sconfitte in casa nerazzurra vengono vissute male, dall’allenatore soprattutto e dall’ambiente che è autolesionista. Bisogna mantenere l’equilibrio, i punti per recuperare ci sono sempre e si sono visti. L’Inter parte avvantaggiata, sul mercato sta facendo acquisti importanti. Hakimi è un acquisto importante. Lautaro Martinez? Alla fine secondo me rimarrà. Sta per arrivare Tonali. Ci sono tante indicazioni per additare l’Inter come possibile favorita».