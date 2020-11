Marani: “Inter ha evidenti difficoltà difensive. Contro l’Atalanta…”

Condividi questo articolo

Matteo Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter attesa domenica dalla sfida contro l’Atalanta. Il giornalista analizza il momento della squadra di Conte

DIFFICOLTA’ – Marani parla dell‘Inter, verso la sfida contro l’Atalanta: «L’Inter ha evidenti difficoltà difensive, viaggia con la media di due gol incassati a partita, non è da Conte e non è da Inter. Credo che i nerazzurri abbiano avuto anche sfortuna per tutta una serie di cose. Al di là di tutto questo, però, la squadra non ha quell’equilibrio e quella cattiveria che la squadra aveva mostrato nella sfida contro l’Atalanta nello scorso campionato. Ci si aspetta di più dalla squadra».