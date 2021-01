Marani: Â«Difficile fare gol all’Udinese. L’Inter fa fatica senza LukakuÂ»

Marani: «Difficile fare gol all’Udinese. L’Inter fa fatica senza Lukaku»

Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha analizzato la prestazione offerta oggi dall’Inter nel pareggio contro l’Udinese con cui i nerazzurri hanno mancato l’aggancio alla vetta della classifica

UDINESE DIFFICILE – Marani sottolinea anche i meriti dell’Udinese: «Fare gol all’Udinese è difficile, è stato difficile per tutte le squadre. L’Inter le occasioni le ha avute. Non siamo abituati a 4 partite senza gol di Lukaku e Lautaro Martinez e se mancano questi l’Inter fa fatica. Non era una gara facile e scontata, la fase difensiva dell’Udinese è da podio del campionato. Ha preso solo un gol dall’Atalanta che oggi a San Siro ha fatto quello che ha voluto. Per la lotta scudetto l’Inter ha una cosa in più che è Conte ed è la cosa che mi ha spinto a dire che poteva vincere questo campionato. Il Milan però sta facendo mercato e quando questo produrrà i suoi effetti potrà dare una mano».