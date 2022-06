Maran: «Sostituire Bastoni? Una difficoltà data dall’aspetto tecnico»

Maran non è così convinto che l’Inter debba sacrificare Bastoni per il bilancio. L’ex allenatore fra le altre di Cagliari e Genoa, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, trova una motivazione su tutte per cui i nerazzurri dovrebbero tenere il difensore.

DA BLINDARE – Altro che cessione per Alessandro Bastoni. L’allenatore Rolando Maran ritiene che l’Inter debba tenerlo: «Un difensore mancino è più difficile. C’è l’aspetto tecnico, perché mancini ce ne sono meno. Wilfried Gnonto via dall’Italia per esplodere? Io credo che i giovani, quando ci sono e sono bravi, li si debba far giocare. Magari proprio il sistema non ha molta pazienza col giovane, non lo fa crescere in maniera adeguata».