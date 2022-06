Prima Pagina IN Edicola: Dybala-Inter è fatta. Lukaku pressa il Chelsea

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Gli agenti in sede, proposto un quadriennale. Dybala all’Inter prima offerta. Pronto un contratto di 5,5 milioni a stagione. Nei prossimi giorni, un altro incontro. Lukaku, continua il pressing sul Chelsea.

TUTTOSPORT

Ieri intesa con l’agente che deve dare l’ultimo ok. Dybala-Inter è fatta.