Mangiante: «Contro l’Inter l’unica squalifica che non peserà a Mourinho»

José Mourinho non si siederà sulla panchina di San Siro in Inter-Roma a causa della squalifica rimediata nell’ultimo turno di campionato. Angelo Mangiante, ospite di Radio 24, dice la sua in merito sul tecnico giallorosso e sul rapporto col mondo nerazzurro.

SENZA DISPIACERE – Domenica prossima, contro l’Inter, la Roma sarà senza guida, almeno in panchina. Angelo Mangiante, intervenuto su “Tutti Convocati”, è certo di una cosa: «José Mourinho è andato a San Siro una volta da allenatore della Roma ed è stato accolto con tanti applausi. L’Inter sarà sempre nel suo cuore e c’è un affetto che rimarrà per sempre, com’è giusto che sia. Credo che questa sia l’unica squalifica che non dispiaccia a Mourinho. La sensazione forte è questa».